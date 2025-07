L' ex premier britannico Sunak entra in Goldman Sachs | i soliti rapporti incestuosi tra politica e alta finanza

L’ingresso di Rishi Sunak in Goldman Sachs riaccende il dibattito sui rapporti intricati tra politica e alta finanza. Questa mossa, che conferma le consuete “porte girevoli”, solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’autonomia delle decisioni politiche in un sistema sempre più influenzato dai potenti del mercato. Un caso emblematico che mette in discussione i fondamenti della nostra democrazia e richiede una riflessione più profonda sul ruolo dei grandi finanziatori nel panorama politico internazionale.

Una vicenda davvero significativa, che svela il funzionamento di quella che oggi viene definita impropriamente democrazia Apprendiamo in questi giorni che Goldman Sachs ha assunto l'ex premier britannico Sunak come consulente senior. Ancora una volta, si manifestano con adamantino profilo i rapporti incestuosi tra politica e alta finanza.

