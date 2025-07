Ed ecco la Porsche 911 Carrera Coupé Reimagined by Singer

Scopri l’eleganza senza tempo e l’innovazione tecnologica della Porsche 911 Carrera Coupé Reimagined by Singer, un capolavoro di artigianato meccanico nato dalla rinascita di un classico degli anni '90. Ogni dettaglio riflette la passione e la maestria di Singer, che trasforma una leggenda in un’opera d’arte su quattro ruote. Al Goodwood Festival of Speed 2025, questa meraviglia ha celebrato un doppio anniversario, dimostrando come il passato e il futuro si incontrino in modo straordinario.

La Porsche 911 Carrera Coupé Reimagined by Singer: Artigianato Meccanico e Innovazione su Quattro Ruote. Tutti i progetti firmati Singer prendono le mosse da una Porsche 911 Type 964, prodotta tra il 1989 e il 1994. Al Goodwood Festival of Speed 2025, Singer Vehicle Design ha celebrato un doppio anniversario con la presentazione di due .

