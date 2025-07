Comprare casa ad Alghero Pivarada il quartiere più richiesto

Se desideri acquistare casa ad Alghero, il quartiere Pivarada si distingue come la scelta più richiesta, grazie alla sua posizione strategica e all’atmosfera autentica. Questa zona offre un perfetto equilibrio tra comodità, charme locale e potenziale di valorizzazione. Con le sue spiagge da sogno e un centro storico ricco di storia, Alghero rappresenta un investimento sicuro e affascinante. Scopri perché sempre più persone scelgono questa gemma sarda per vivere o investire.

Alghero è una delle città più affascinanti della Sardegna, conosciuta per il suo centro storico di origine catalana e le spiagge cristalline. Oggi rappresenta anche una destinazione sempre più interessante per chi desidera acquistare casa, sia per viverci stabilmente sia per investire in una seconda abitazione o in una proprietà da mettere a reddito, soprattutto nel periodo estivo. Secondo un'indagine pubblicata da Idealista relativa al primo trimestre del 2025, è possibile individuare con precisione le zone più richieste e quelle con i prezzi più alti per l'acquisto di immobili ad Alghero. Lo studio si basa sull'indice di domanda relativa, un parametro che misura il numero medio di contatti ricevuti da ogni annuncio.