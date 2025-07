Irpef ecco le città più care d’Italia | a Milano si paga la metà

Se pensavate che l'Irpef fosse uguale ovunque, ripensate! Le cifre da pagare variano notevolmente da città a città, con Milano che sorprende per i suoi costi più contenuti rispetto ad altre metropoli italiane. Una panoramica chiara e dettagliata per capire dove si paga di più e perché. Scopriamo insieme quali sono le città più care d’Italia e cosa influisce su queste differenze.

Gli importi per il pagamento delle tasse variano di città in città: ecco la graduatoria che fa chiarezza una volta per tutte E’ da poco passato uno dei periodi più ‘caldi’ e stressanti, per molti milioni di italiani, quello in cui si è alle prese con la dichiarazione dei redditi e quindi con la comunicazione. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info