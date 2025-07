Sciopero aerei 10 luglio 2025 i voli garantiti e cosa fare in caso di cancellazione

Oggi, 10 luglio 2025, gli aeroporti italiani sono in fermento a causa di uno sciopero nazionale del trasporto aereo, che sta causando disagi e cancellazioni. Con oltre 210mila viaggiatori coinvolti, è fondamentale sapere quali voli sono garantiti e come agire in caso di disservizi. Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare al meglio questa giornata di caos e tutelare i tuoi diritti.

Giornata di forte caos negli aeroporti italiani: è in corso oggi, 10 luglio 2025, uno sciopero nazionale del trasporto aereo, che sta provocando ritardi, cancellazioni e disservizi a catena in tutto il Paese. L’agitazione, indetta per l’intera giornata, coinvolge il personale delle societĂ di handling, responsabili delle operazioni di assistenza a terra per compagnie e passeggeri. Secondo le stime di ItaliaRimborso, oltre 210mila viaggiatori  potrebbero essere coinvolti da cancellazioni e modifiche improvvise dei voli. “Un colpo durissimo in piena estate, con gli aeroporti affollati di turisti italiani e stranieri, in partenza o di ritorno per le vacanze” spiega ItaliaRimborso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero aerei 10 luglio 2025, i voli garantiti e cosa fare in caso di cancellazione

