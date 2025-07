Firenze | code e traffico caos per i lavori alla tramvia Tozzi | Situazione drammatica

Firenze si trova nel bel mezzo di un vero e proprio caos viario, con traffico impazzito e code interminabili a causa dei lavori alla tramvia e dei problemi sul Ponte all'Indiano. La città , da lunedì 7 luglio 2025, vive una situazione drammatica che mette a dura prova cittadini e pendolari. La mobilità è in crisi: come si può uscire da questa emergenza? La risposta richiede soluzioni tempestive e efficaci per ristabilire la normalità .

