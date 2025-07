Un alloro per Gualtieri | Ma io scrivo perché devo

Un alloro per Gualtieri: la città si riempie di orgoglio per il prestigioso premio di poesia Viareggio-Rèpaci 2025 assegnato a Mariangela Gualtieri. La sua poesia, intensa e universale, conquista ancora una volta il riconoscimento più ambito, dimostrando come i talenti locali possano brillare a livello internazionale. La vittoria di Gualtieri è un trionfo condiviso, un merito che rende onore alla sua arte e alla nostra comunità, confermando il suo ruolo di grande interprete della cultura italiana.

Mariangela Gualtieri vince il premio di poesia Viareggio-Rèpaci edizione 2025. Una notizia che inorgoglisce la città, da sempre attenta ai successi della sua poetessa più intensa ed apprezzata oltre i confini cittadini. La giuria, presieduta dallo storico e giornalista Paolo Mieli, lo ha annunciato ieri, al termine di una selezione particolarmente combattuta che quest’anno ha visto ben quattro opere accedere alla finale in una rara situazione di ex aequo. La silloge vincitrice, come i precedenti libri di Mariangela Gualtieri pubblicati da Einaudi, "si apre e si chiude - sottolinea la giuria nelle motivazioni - con poesie che toccano il tema della ruvidezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un alloro per Gualtieri: "Ma io scrivo perché devo"

In questa notizia si parla di: gualtieri - alloro - scrivo - devo

Festa della Repubblica, l'omaggio all’Altare della Patria e poi la parata. Mattarella: “Costituzione lungimirante e saggia”.

Un alloro per Gualtieri: "Ma io scrivo perché devo" - La poetessa cesenate ha vinto il prestigioso Premio Viareggio- Come scrive msn.com

Gualtieri depone una corona d'alloro a Porta San Paolo, le immagini - (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2021 Dopo aver fatto lo stesso all'Altare della Patria, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha deposto una corona d'alloro a Porta San Paolo, in omaggio ai caduti ... Riporta affaritaliani.it