Poveri lavoratori italiani | salari reali flop e la pensione un miraggio

In un’Italia segnata da salari reali in caduta libera e pensioni sempre più lontane, i lavoratori si trovano a vivere una vera e propria corsa contro il tempo. Secondo i dati OCSE, dal 2021 le buste paga sono calate del 7,5%, aumentando il rischio di dover lavorare fino alla terza età. Una situazione che richiede un’attenzione urgente e soluzioni concrete per garantire un futuro più dignitoso.

I dati Ocse: dal 2021 -7,5% per le paghe il rischio di lavorare fino alla terza età L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Poveri lavoratori italiani: salari reali flop e la pensione un miraggio

In questa notizia si parla di: poveri - lavoratori - italiani - salari

Genitori e lavoratori sono sempre più poveri, l’Istat mostra il flop del governo Meloni - I nuovi dati Istat evidenziano un peggioramento della povertà tra genitori, giovani, residenti al Sud e lavoratori, smentendo le promesse di sostegno del governo Meloni.

La sintesi è che, dal Covid in poi, i lavoratori italiani sono diventati ancora più poveri. Rispetto al 2021, all’inizio di quest’anno i salari reali erano ancora inferiori del 7,5%, nonostante – aggiunge l’Ocse – un aumento relativamente consistente nell’ultimo anno" Vai su X

L’ALLARME. L’ITALIA DEI DUE STIPENDI CHE NON BASTANO PIÙ La nuova indigenza non è più un fenomeno marginale @followers, ma colpisce il ceto medio. Quattro lavoratori su dieci si sentono più poveri rispetto a un anno fa C’è un’Italia che lavor Vai su Facebook

L'allarme dell'Ocse: In Italia gli stipendi reali sono scesi del 7,5% rispetto al 2021. È il peggior calo tra le economie più avanzate; Festa del lavoro 2025. Italiani più poveri: i salari reali crollano, peggior dato tra i Paesi G20; Più poveri al lavoro: in Italia ci sono i salari più bassi del G20.

Salari bassi, l’Italia ultima fra i Paesi industrializzati: “Servono nuovi lavoratori” - ROMA – Salari bassi, popolazione sempre più anziana, forti squilibri a svantaggio di giovani e donne: il mercato del lavoro in Italia è in condizioni decisamente critiche rispetto alle principali econ ... Si legge su repubblica.it

Festa del lavoro 2025. Italiani più poveri: i salari reali crollano ... - Dal 1999 al 2021 i salari reali italiani sono cresciuti più della produttività del lavoro, ma dal 2022 si è verificato un cambiamento: la produttività ha iniziato a salire più dei salari. Lo riporta ansa.it