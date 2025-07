Prison Boss Prohibition Recensione | Contrabbando risate e genialità

Prison Boss: Prohibition è una vera bomba di divertimento e genialità, capace di rivoluzionare il genere gestionale con un mix esplosivo di risate, contrabbando e strategie folli. Ambientato nella caotica New York City, il gioco ti sfida a navigare tra leggi eccentriche e decisioni rischiose, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Preparatevi a scoprire quanto può essere divertente stravolgere le regole e...

Prison Boss: Prohibition è una delle sorprese più folli e ben riuscite dell'anno, un gestionale che prende le regole del genere, le stravolge e ci costruisce sopra un'esperienza esilarante, frenetica e, sorprendentemente, profonda. Dimentica le grigie celle del primo capitolo in VR: questa volta ci troviamo a New Yolk City, una metropoli assurda dove il sindaco mette al bando tutto quello che gli passa per la testa. e tu devi trovare un modo per farne commercio lo stesso. Prison Boss Prohibition Recensione. La premessa è semplice quanto geniale: prodotti legali oggi possono diventare fuorilegge domani, e viceversa.

