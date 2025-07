I pronostici di giovedì 10 luglio | Europa League e Conference League

Giovedì 10 luglio segna l'inizio di una nuova entusiasmante stagione per l'Europa League e la Conference League, con un format rinnovato che ha già catturato l'attenzione degli appassionati. Il livello si mantiene elevato, senza retrocessioni, regalando partite ricche di suspense e grandi sfide. Scopri i pronostici di questa giornata, pronti a guidarti tra le migliori scommesse e analisi per vivere al massimo questo emozionante torneo.

I pronostici di giovedì 10 luglio, al via l’edizione 20252026 di Europa League e Conference League Il nuovo format dell’ Europa League, così come quello della gemella più famosa Champions, sembra aver riscosso un certo successo. Il livello complessivo, rispetto alle edizioni precedenti, non si è abbassato pur non essendo più previste le retrocessioni dalla competizione più importante. (LaPresse) – IlVeggente.it Non a caso la finale è stata giocata da due grossi club della Premier League, Tottenham e Manchester United, che hanno avuto l’occasione di “salvare” le rispettive stagioni e rimediare al disastro commesso in campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it