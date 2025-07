Ieri in Campania | Benevento candidata a Capitale italiana della Cultura 2028

Ieri in Campania, l'entusiasmo e la passione sono stati protagonisti, con Benevento candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028 e Avellino che dà il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026. Un clima di entusiasmo contagioso che riflette l’amore per il territorio e le sue tradizioni, pronti a scrivere un nuovo capitolo di storia e cultura. Scopriamo insieme i principali avvenimenti di ieri, mercoledì 9 luglio 2025.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 9 luglio 2025 Avellino – Avellino risponde presente. È ufficialmente partita la campagna abbonamenti per la stagione 20252026, e l’effetto “branco” si è fatto subito sentire. Dopo le 9115 tessere di fidelizzazione sottoscritte nelle scorse settimane, l’apertura del botteghino allo stadio “Partenio-Lombardi” ha confermato la voglia di calcio e appartenenza che anima il popolo biancoverde. (LEGGI QUI) Benevento – C’è anche Benevento, la città delle streghe e dei due patrimoni Unesco, tra le 25 aspiranti al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: Benevento candidata a Capitale italiana della Cultura 2028

In questa notizia si parla di: campania - benevento - candidata - capitale

Forza Italia: Tajani, “Campania e Benevento modelli da esportare” - Antonio Tajani di Forza Italia sottolinea come la provincia di Benevento e la Campania siano modelli organizzativi da esportare, evidenziando il successo e le best practice locali come esempio da replicare a livello nazionale.

SALA CONSILINA È TRA I 25 COMUNI CANDIDATI AL TITOLO DI CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028 Sono 25 i Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di "Capitale italiana della Cultur Vai su Facebook

La Campania in pole position per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028; Capitale della cultura, tre città toscane in corsa. Entro settembre i dossier di candidatura; 25 Comuni candidati come Capitale della Cultura 2028, dalla Toscana: Fiesole, Colle di Val d'Elsa, Massa.

Sei Comuni campani si candidano come Capitale della Cultura 2028 - Da Anagni a Vieste, passando, tra gli altri, da Ancona, Benevento o Catania: sono 25 i Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di Capitale itali ... Scrive ansa.it

Capitale italiana della Cultura 2028, candidate 5 città (e una “alleanza” di Comuni) della Campania - Fra le città della Campania c’è la flegrea Bacoli, Benevento e anche ‘lUnione dei Comuni Città Caudina. Riporta fanpage.it