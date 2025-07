Subaru sponsorizza la Forest Rally Stage

Subaru UK & Ireland rafforza il proprio legame con l’avventura e l’adrenalina sponsorizzando la Forest Rally Stage, uno degli spettacoli più iconici del Festival. Tra sentieri tortuosi e boschi secolari, questa tappa offre un’esperienza unica: immergersi nell’atmosfera del rally, circondati da auto da sogno e paddock a cielo aperto. Un’occasione imperdibile per vivere il cuore pulsante del motorsport in modo autentico e coinvolgente.

La Forest Rally Stage è da sempre uno degli elementi più iconici e coinvolgenti del Festival. Tracciato tortuoso scavato tra i boschi secolari della tenuta, offre agli spettatori un'esperienza immersiva rara: la possibilità di camminare liberamente tra le auto da rally e i paddock a cielo aperto. Subaru UK & Ireland rafforza il proprio legame .

