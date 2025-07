la wwe riscrive la storia della bellas

La WWE sta riscrivendo la storia delle Bellas, icone indiscusse del wrestling femminile. L’infortunio di Liv Morgan ha cancellato il loro atteso scontro, ma Nikki Bella è pronta a brillare all’Evolution nella Battle Royal. Tuttavia, il vero focus di questa narrazione è come la WWE abbia trasformato le gemelle in pionieri della rivoluzione femminile sul ring, aprendo nuove strade e ispirando generazioni di donne wrestler. Un’icona che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello sport-entertainment.

Lo sfortunato infortunio che ha subito Liv Morgan ha cancellato il probabile match (in singolo o in tag) di Nikki Bella contro di lei. Nonostante ciò, nello scorso episodio di Raw abbiamo avuto conferma che Nikki sarà comunque in ring a Evolution, nella Battle Royal. In questo editoriale non voglio però parlare dell'incontro, quanto del modo in cui oggi la WWE presenta al pubblico le gemelle, ovvero come pioniere della cosiddetta Women Revolution. Per chi non lo sapesse, è così che nel contesto WWE viene definito il processo che ha portato le lottatrici femminili da essere marginali e utilizzate spesso come vallette, a divenire rilevanti e ricevere spazio quanto i colleghi maschi (più o meno).