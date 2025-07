Concorso per 2.500 Vfi nella Marina Militare via alle domande del secondo blocco

Se sogni un'avventura in mare e desideri entrare nella Marina Militare, questa è la tua occasione: è stata riaperta la finestra per inviare le domande del secondo blocco del concorso per 2.500 volontari in ferma iniziale. Con un diploma di scuola media, puoi concorrere fino al 30 luglio 2025. Non perdere questa opportunità unica di vivere un’esperienza che cambierà il tuo destino: il mare ti aspetta!

Riaperta la finestra per l'invio delle domande per partecipare al bando di concorso per 2.500 volontari in ferma iniziale nella Marina Militare. Il bando è aperto a chiunque abbia il diploma di istruzione secondaria di primo grado ( scuola media ). Concorso per il reclutamento di Vfi nella Marina Militare. Per il secondo blocco, volto alla ricerca di 550 posti, le istanze possono essere inviate fino al 30 luglio 2025. Il limite di età indicato dal bando è quello di essere "nati dal 30 luglio 2001 al 30 luglio 2007, estremi compresi". Traduzione: bisogna essere maggiorenni e non più grandi di 24 anni.

