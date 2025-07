Ciao Thomas che ne dici di chiudere da noi? Muller abbraccia l’Italia | accordo ad un passo

Ciao Thomas, che ne dici di chiudere da noi? Muller abbraccia l’Italia: un accordo ormai alle porte che potrebbe portare il simbolo del Bayern Monaco nel nostro campionato. Dopo una carriera straordinaria e 25 anni di successi, questa mossa potrebbe segnare un nuovo capitolo emozionante. È il momento di scrivere insieme un'altra grande storia nel calcio italiano!

Thomas Muller ha salutato ufficialmente il Bayern Monaco e ora potrebbe terminare la propria carriera in Italia. Una vita intera passata all'interno della famiglia Bayern Monaco. Thomas Muller non sarà mai un calciatore qualunque da quelle parti. Muller è diventato un vero e proprio simbolo del club e un icona del calcio tedesco. E dopo 25 lunghissimi anni, ha salutato ufficialmente il club bavarese. Dalle trafile delle giovanili, passando per la prima squadra sino ad arrivare a indossare la maglia della propria Nazione per poi sollevare una Coppa del Mondo nel 2014.

In pochi hanno amato il calcio come Thomas Muller - Sembrava un destino ineluttabile. La mano invisibile del “dio del calcio” sembrava orchestrare ogni istante, conducendo la palla verso Thomas Muller, pronto a scrivere l'ultimo capitolo della sua straordinaria avventura con il Bayern Monaco.

