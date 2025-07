Champions League da 2,5 miliardi di euro | la Serie A ha un’occasione d’oro

una prospettiva di un potenziale valore di 25 miliardi di euro, la Serie A ha ora un’occasione d’oro per brillare e riscrivere il suo destino. Con i nuovi format e le innovazioni introdotte dalla UEFA nella fase a eliminazione diretta della Champions League, ogni posizione in classifica potrà fare la differenza. La gara di ritorno in casa per le prime quattro e le semifinali per le prime due potrebbero essere decisive, aprendo uno scenario tutto nuovo per il calcio europeo.

Dopo aver inaugurato i nuovi format nella stagione 2024-2025, la Uefa ha intenzione di introudurre alcuni accorgimenti alla fase a eliminazione diretta della Champions League. Nello specifico la posizione ottenuta nella fase “campionato” influirà sull’ordine delle gare nella fase successiva. Per farlo si è deciso che le prime quattro classificate avranno il ritorno in casa nei quarti di finale, e le prime due anche nella semifinale. In precedenza veniva utilizzato il sorteggio senza tenere conto dei risultati ottenuti, ora invece la Uefa punta a premiare chi ha più costanza di rendimento lungo tutta la competizione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Champions League da 2,5 miliardi di euro: la Serie A ha un’occasione d’oro

In questa notizia si parla di: champions - league - miliardi - euro

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Champions League, i premi ufficiali per il 2025/26: ai club oltre 2,4 miliardi Vai su Facebook

Champions League da 2,5 miliardi di euro: la Serie A ha un’occasione d’oro; Champions League 2025/26, in palio 2,4 miliardi di euro; Champions League, l’Inter sfida il Bayern Monaco: i guadagni dei quarti di finale tra bonus e biglietti.

Nuova Champions League, ecco i premi: solamente partecipare vale quasi ... - Milioni di euro che potrebbero entrare nelle casse dei vari club qualificati e che non solo possono aiutare il bilancio, ma anche essere investiti sul ... ilmessaggero.it scrive

Inter, la finale di Champions League vale 130 milioni di euro - MSN - Per quanto riguarda l’Inter, gli incassi per il raggiungimento delle semifinali di Champions superano già i 113 milioni di euro. Riporta msn.com