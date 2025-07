Renault al Goodwood Festival of Speed

Al Goodwood Festival of Speed, Alpine celebra il suo 70° anniversario con uno spettacolo imperdibile. Tra le protagoniste, spicca l’inedita Alpine A290 Rallye, evoluzione della Car of the Year 2025, pronta a conquistare la scena del motorsport. Un evento da non perdere per gli appassionati di automobili e innovazione, dove l’eleganza si fonde con pura potenza. La passione per la velocità e la storia si incontrano in un’atmosfera unica, pronta a lasciare il segno.

Alpine festeggia il suo 70° anniversario al Goodwood Festival of Speed. Tra le auto schierate c’è Alpine A290 Rallye, una nuovissima versione della Car of the Year 2025, modificata per il motorsport, che farà il suo debutto mondiale alla cronoscalata Alpine torna al Goodwood Festival of Speed con una strepitosa selezione di auto, che comprende . 🔗 Leggi su Tuttorally.news © Tuttorally.news - Renault al Goodwood Festival of Speed

In questa notizia si parla di: festival - goodwood - speed - renault

Renault 4 e Renault 5 Turbo 3E presenti a Goodwood - Renault sarà presente al Goodwood Festival of Speed, in programma dal 10 al 13 luglio, portando le nuove arrivate nella famiglia della Losanga, che proprio qui faranno il loro debutto nel Regno Unito: ... Come scrive ansa.it

Le novità Renault al Festival of Speed - Accanto alle 4 e 5 elettriche di serie ci sarà anche la 5 Turbo 3E da 540 CV e le monoposto di Formula 1 guidate da Prost e Schumacher ... Scrive quattroruote.it