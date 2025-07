Lavori tra Verona e Vicenza stop ai treni per lavori per due weekend | le modifiche alla circolazione

Se viaggiate tra Verona e Vicenza, attenzione: i treni saranno sospesi durante due weekend di luglio per importanti lavori di manutenzione. Le modifiche alla circolazione interesseranno le tratte tra Verona Porta Vescovo e Vicenza, dalle 20.10 di sabato alle 7.40 di domenica nel secondo fine settimana e dalle 20.10 di sabato alle 7.50 di domenica nel primo. Pianificate il vostro viaggio in anticipo e scoprite tutte le soluzioni alternative disponibili.

La circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Verona Porta Vescovo e Vicenza dalle ore 20.10 di sabato 12 alle ore 7.40 di domenica 13 luglio, e nuovamente dalle ore 20.10 di sabato 26 alle ore 7.50 di domenica 27 luglio, per consentire lo svolgimento di importanti interventi di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: lavori - verona - vicenza - circolazione

Lavori di manutenzione in autostrada A4 e in tangenziale sud a Verona: come cambia la viabilità - Nei prossimi giorni, l’autostrada A4 e la tangenziale sud di Verona subiranno rilevanti lavori di manutenzione che influenzeranno la viabilità .

Avviso importante sulla circolazione ferroviaria Dal 24 giugno al 7 settembre 2025, la fermata dei treni a Montebello sarà temporaneamente sospesa per lavori di potenziamento infrastrutturale della linea AV/AC Verona – Vicenza. L’intervento prevede l’ad Vai su Facebook

Lavori sulla linea Verona - Venezia: modifiche alla circolazione https://ift.tt/m947SAI https://ift.tt/MNpJ1LX Vai su X

Lavori sulla linea Verona - Venezia: modifiche alla circolazione; Dal 4 al 24 agosto modifiche alla circolazione tra Verona e Vicenza per lavori; Treni, modifiche tra Verona e Vicenza.

Lavori a marciapiedi e pensiline, stop ai treni tra Verona Porta Vescovo e Vicenza - Stop ai treni e circolazione ferroviaria sospesa tra Verona Porta Vescovo e Vicenza per lavori a marciapiedi e pensiline. Segnala veronaoggi.it

Circolazione ferroviaria sospesa tra Verona e Vicenza per i lavori ... - Circolazione ferroviaria sospesa tra Verona e Vicenza per i lavori della Tav: primi bilanci Dai dati emerge che la metà degli utenti abbia scelto di non usufruire dei servizi sostitutivi dei bus ... Secondo rainews.it