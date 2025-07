Rimini Calcio venerdì si riunisce la commissione consiliare Nessun centro sportivo alla Gaiofana senza la squadra

Venerdì 11 luglio, la sesta commissione consiliare si riunisce per affrontare il progetto del nuovo centro sportivo La Gaiofana, al centro di accese proteste contro la gestione del Rimini Calcio. La discussione si preannuncia calda, con la partecipazione di figure chiave come il consigliere Angelini, che ha voluto far sentire la propria voce in difesa degli interessi della comunità e dello sport locale. Un dibattito cruciale per il futuro sportivo della città.

Domani, venerdì 11 luglio, si riunirà la sesta commissione consiliare per discutere del progetto del centro sportivo La Gaiofana. A fronte delle proteste, sollevatesi nei giorni scorsi, contro la società che gestisce il Rimini Calcio, il consigliere comunale Matteo Angelini (3V) ha voluto far.

Calcio, finisce la stagione del Rimini: la Vis Pesaro espugna il Romeo Neri con un pirotecnico 3-4 - La stagione del Rimini si chiude amaramente con la sconfitta contro la Vis Pesaro, che espugna il Romeo Neri con un emozionante 4-3.

