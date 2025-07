CRZ 5 – Il Rally del Friuli fa 60

Il rally più amato del Nord Est si appresta a festeggiare un traguardo storico: 60 anni di emozioni, sfide e passione pura. Con una nuova casa e un futuro ancora più brillante, il Rally del Friuli Venezia Giulia / Alpi Orientali si prepara a scrivere un capitolo entusiasmante, mantenendo viva la tradizione che ha conquistato generazioni di appassionati. L’edizione 2025 promette di essere indimenticabile…

Sessant’anni di storia, una nuova casa: il glorioso rally del Nord Est pronto per una nuova era. Un compleanno importante, un nuovo inizio e la stessa inconfondibile passione. Il 60° Rally del Friuli Venezia Giulia 29° Rally Alpi Orientali si prepara a scrivere una nuova, entusiasmante pagina della sua lunga storia. L’edizione 2025 si . 🔗 Leggi su Tuttorally.news © Tuttorally.news - CRZ 5 – Il Rally del Friuli fa 60

In questa notizia si parla di: rally - friuli - storia - passione

Il mondo dei rally saluta lo storico Direttore Sportivo del Jolly Club Se n’è andato improvvisamente Claudio Bortoletto, icona dei DS veri e non inventati. E tutto il mondo del motorsport è più povero. Veneto d’origine, ha vissuto i tempi d’oro del rallismo, quando Vai su Facebook

Made in Friuli il restauro delle auto da rally più belle e vincenti; Il figlio Cristiano e Miki Biasion raccontano l’epopea di Cesare Fiorio; Tradizione, velocità e passione: il CIAR Sparco torna in Sicilia per la 109ª Targa Florio.

I rally possono far rinascere davvero la Lancia? Ecco come sta andando con la Ypsilon - Lancia è tornata a vivere (anche) di motorsport, ma sarà un successo? msn.com scrive

Trofeo Lancia, nel Rally di Roma Capitale nuovo capitolo di passione e adrenalina. Nel 3° round Pisani e Biagi danno spettacolo - Dal Colosseo ai tornanti tra i monti del Lazio, la scorsa settimana il Trofeo Lancia ha scritto un nuovo capitolo di passione e adrenalina, in occasione del terzo round stagionale, in uno ... Da msn.com