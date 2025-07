Cosa rischia il ministro Nordio nel caso Almasri dopo la mail che l'ha smentito

Il caso Almasri mette sotto pressione il ministro Nordio, accusato di aver celato la verità e di non aver agito tempestivamente. Se emergessero prove che la sua comunicazione fosse stata ingannevole o inadeguata, potrebbe affrontare conseguenze sia sul piano politico che giudiziario. La trasparenza e la responsabilità diventano elementi chiave in questa delicata vicenda, che potrebbe segnare un importante punto di svolta nel suo incarico. Continua a leggere.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, con tutta probabilità, sapeva dell'arresto del generale libico Almasri già dal giorno in cui avvenne. E non, come disse in Parlamento, dal giorno dopo. Quindi avrebbe potuto e dovuto intervenire per garantire che non fosse scarcerato, ma non lo fece. Per lui ora c'è il rischio di conseguenze politiche e giudiziarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it