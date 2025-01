Lanazione.it - Capodanno cinese, via ai festeggiamenti a Prato. Alcune curiosità

Firenze, 29 gennaio 2025 – Sono partiti iper il. La ricorrenza, che si festeggia con sfilate in costumi tradizionali, parate scenografiche, spettacoli e cerimonie, comincia il 28 gennaio, giorno della vigilia, e termina il 12 febbraio, festa delle Lanterne. Le China Town delle principali città italiane si stanno preparando alcon grandiose parate, esibizioni di arti marziali, balli e spettacoli di teatro. Perché ilè il 29 gennaio Ilè uno degli eventi più attesi e celebrati dalle comunità asiatiche e non solo: il 29 gennaio chiude il calendario lunisolare e, in corrispondenza del novilunio, si accoglie il nuovo anno. Secondo la tradizione, il 2025 saluta il Drago e dà il benvenuto al Serpente, o ‘piccolo drago’, il sesto dei dodici segni zodiacali dell’oroscopoe simbolo portatore di saggezza che invita all’introspezione ed alla trasformazione.