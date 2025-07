Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno | Difficile non sentire il vostro applauso

Giorgio Armani, nel giorno del suo 91° compleanno, sceglie di spezzare il silenzio con un messaggio di gratitudine. Dopo un periodo di convalescenza, lo stilista ringrazia calorosamente chi gli ha inviato affetto e sostegno, dimostrando ancora una volta la forza dell’umanità e della moda che uniscono le persone nei momenti difficili. «In queste ultime settimane ho sentito forte l’abbraccio di chi mi ha...»

Giorgio Armani rompe il silenzio e lo fa con un messaggio carico di gratitudine, pubblicato su Il Giornale, il giorno del suo 91esimo compleanno, venerdì 11 luglio. Lo stilista ha voluto ringraziare personalmente tutti coloro che, nelle ultime settimane, gli hanno fatto sentire la propria vicinanza durante il periodo di convalescenza seguito a un ricovero ospedaliero. « In queste ultime settimane ho sentito forte l’abbraccio di chi mi ha pensato: la vicinanza di familiari, collaboratori e dipendenti, l’affetto della stampa sui giornali e in televisione, il calore delle persone sui social o attraverso messaggi personali», scrive Armani, in apertura del suo messaggio. 🔗 Leggi su Open.online

