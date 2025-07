Grillo jr i legali sulla ragazza | Inattendibile con forti disagi Bongiorno | da vittima a imputata

Grillo Jr. e i suoi legali affrontano un caso dai risvolti complicati: la giovane vittima si trasforma in imputata, alimentando dubbi sulla sua affidabilità. In aula, le difese degli imputati smontano le accuse, citando chat con amiche e migliaia di foto che ritraggono momenti di spensieratezza. È un processo che mette in discussione le narrazioni e apre un dibattito sulla verità nascosta dietro le apparenze.

In aula le difese dei quattro imputati all’attacco: “Dopo la denuncia chat con le amiche e più di tremila foto spensierate”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Grillo jr, i legali sulla ragazza: Inattendibile, con forti disagi. Bongiorno: da vittima a imputata

In questa notizia si parla di: grillo - legali - ragazza - inattendibile

M5S risponde con fermezza alle iniziative legali di Grillo - Il M5s si mostra saldo di fronte all'iniziativa legale di Grillo, dichiarando: "Assolutamente tranquilli".

Grillo jr, i legali sulla ragazza: Inattendibile, con forti disagi. Bongiorno: da vittima a imputata; Processo a Grillo junior, la difesa: “La vittima? Inattendibile”.

Grillo jr, i legali sulla ragazza: Inattendibile, con forti disagi. Bongiorno: da vittima a imputata - In aula le difese dei quattro imputati all’attacco: “Dopo la denuncia chat con le amiche e più di tremila foto spensierate” ... Scrive genova.repubblica.it

Processo a Grillo junior, la difesa: “La vittima? Inattendibile” - «Ha gridato al lupo al lupo qualche volta di troppo e per questo credo che anche i suoi amici non le abbiano creduto. Lo riporta msn.com