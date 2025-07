Programmi tv venerdì 11 luglio 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Venerdì 11 luglio 2025 si preannuncia una serata all'insegna di emozioni e intrattenimento con un’ampia scelta di film e programmi. Tra musica, sport e cinema, i telespettatori avranno l’imbarazzo della scelta: da Tim Summer Hits su Rai Uno a Italia Femminile-Spagna su Rai Due, passando per capolavori come "Buongiorno, notte" di Bellocchio e l’azione di Van Damme. Scopriamo insieme cosa ci riserva la programmazione televisiva di questa serata memorabile.

Su Rai Tre va in onda Buongiorno, notte, il capolavoro di Marco Bellocchio che rilegge il dramma del sequestro Moro attraverso gli occhi di Chiara, una giovane brigatista divisa tra ideologia e coscienza.

