Precipita dal balcone di un palazzo di via Mazzarino e muore

Una tragica caduta si è verificata poco prima delle 23 in viale Marconi, dove un uomo, forse giovane, è precipitato dal balcone di un palazzo di via Mazzarino, finendo tra le auto parcheggiate. I soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo ogni tentativo di rianimare l’uomo si è rivelato vano. Un episodio drammatico che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza di quei luoghi.

