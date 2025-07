Bellini stroncato da un infarto l' ex presidente dell' Ascoli Picchio muore in Canada

Una notizia che scuote il mondo dello sport e dell’imprenditoria italiana: Francesco Bellini, ex presidente dell’Ascoli Picchio e prestigioso cavaliere del lavoro, ci lascia improvvisamente a Calgary. La sua scomparsa, avvenuta per un infarto, apre un nuovo capitolo di ricordi e riflessioni sulla sua vita e il suo inestimabile contributo. Ricordiamo Bellini come un uomo di grande visionarietà e passione, che continuerà a vivere nei nostri cuori e nelle sue imprese.

ASCOLI Il cavaliere del lavoro ed ex presidente dell'Ascoli Picchio, Francesco Bellini, è morto ieri sera nel reparto di rianimazione di Calgary, in Canada, dove era stato ricoverato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Bellini stroncato da un infarto, l'ex presidente dell'Ascoli Picchio muore in Canada

