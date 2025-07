Dal settore minerario a quello bancario fino al calcio | chi è Juan Martin Molinari

Da un passato che spazia dal settore minerario a quello bancario, fino al calcio, Juan Martin Molinari rappresenta una nuova frontiera per il Ferrarese. Con radici che affondano tra Nord e Sud America, questa figura poliedrica, classe 1974, porta in cittĂ un bagaglio di esperienze internazionali e un sorriso argentino, pronto a scrivere un nuovo capitolo nel calcio ferrarese, rilanciando la passione e la tradizione locale con un tocco di internazionale brillantezza.

Dal Nord America al Sud America. Il calcio ferrarese – prima Spal, ora Ars et Labor – rimane affare d’oltreoceano. Terminata (male) l’era a stelle e strisce di Joe Tacopina, in cittĂ inizia quella argentina (con cittadinanza anche italiana) di Juan Martin Molinari. Classe 1974, la figura che ha. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: calcio - juan - martin - molinari

Calcio Napoli: rinnovato il contratto di Juan Jesus, al lavoro per quello di Meret - Il Calcio Napoli segna un importante passo verso la costruzione della squadra del futuro: il rinnovo di Juan Jesus è solo l'inizio.

Tango Ars et Labor, è ufficiale: la proprietà sarà argentina con Juan Martin Molinari; Calcio serie C, fulmine a ciel sereno in casa Grifo: Molinari si dimette; COMUNICATO UFFICIALE.

Perugia Calcio, Molinari lascia il cda societario - Perugia Calcio comunica le dimissioni, per motivi personali, da tutte le cariche amministrative della società del Sig. Lo riporta umbria24.it

Calcio serie C, fulmine a ciel sereno in casa Grifo: Molinari si dimette - L’assemblea dei soci, nel raccogliere la disponibilità all’assunzione dell’incarico, ha nominato il Sig. Riporta perugiatoday.it