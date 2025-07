Cos’è questa storia di Gemini che dal 7 luglio può accedere alle chat di Whatsapp

Da qualche giorno, circolano articoli allarmistici su Gemini e l’accesso alle chat di WhatsApp. Ma è importante sfatare ogni mito: questa notizia è totalmente infondata e tecnicamente impossibile. La realtà è ben diversa e, anzi, le recenti novità rappresentano un miglioramento della sicurezza e della privacy degli utenti. Scopriamolo insieme, perché la verità potrebbe sorprenderti e rassicurarti più di quanto pensi. Leggi tutto.

Da qualche giorno stanno spuntando come funghi articoli allarmistici sulla possibilità che Gemini possa accedere senza permesso degli utenti alle chat di Whatsapp. Questa cosa non solo è falsa, ma non è neppure possibile. Ecco cosa è cambiato davvero nei giorni scorsi, e perché ora è meglio di prima.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Cos’è questa storia di Gemini che dal 7 luglio può accedere alle chat di Whatsapp

