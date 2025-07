Netanyahu | Senza risultati in due mesi useremo la forza | L' Onu fa entrare carburante a Gaza

In un contesto di tensione crescente a Gaza, le recenti operazioni militari di Netanyahu hanno mietuto vittime tra civili innocenti, mentre si apre uno spiraglio di speranza con il possibile avvio di una tregua. La comunità internazionale cerca di mediare, con l’ONU che ha autorizzato l’ingresso di carburante nella striscia, sperando di alleviare la crisi umanitaria. Riusciranno dialogo e diplomazia a prevalere sulla violenza?

Nuovi raid israeliani a Gaza, almeno 24 morti: anche donne e bambini. Netanyahu: "Buone probabilità di una tregua". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu: "Senza risultati in due mesi useremo la forza" | L'Onu fa entrare carburante a Gaza

In questa notizia si parla di: netanyahu - gaza - risultati - mesi

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

A pochi giorni dal suo incontro con il premier israeliano Netanyahu a Washington per "celebrare la vittoria contro l'Iran", Trump sceglie come sempre il suo social media Truth per annunciare che Israele ha accettato le condizioni per un cessate il fuoco a Gaza Vai su Facebook

Almeno 55 morti a Gaza oggi. Attacco vicino Gerusalemme: un morto LIVE; L'Onu fa entrare carburante a Gaza, prima volta in 130 giorni; Israele Hamas, le news sulla guerra. Accordo Ue-Israele per ingresso aiuti a Gaza.

Netanyahu: «Senza risultati dopo due mesi di tregua a Gaza useremo la forza» - Netanyahu avverte Hamas: «Senza risultati in due mesi di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza useremo la forza». Segnala msn.com

Netanyahu, senza risultati in 2 mesi useremo la forza - All'inizio di questo cessate il fuoco entreremo immediatamente in negoziati per porre fine alla guerra in modo permanente. Scrive msn.com