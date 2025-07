In Friuli dodici appuntamenti di degustazione enogastronomica

Scopri il cuore pulsante della tradizione enogastronomica del Friuli Venezia Giulia con dodici imperdibili appuntamenti di degustazione nell'ex provincia di Udine. Le Notti del Vino ti invitano a esplorare le eccellenze locali, incontrando protagonisti di ieri e di oggi, tra vini pregiati e sapori autentici. Preparati a immergerti in un viaggio sensoriale indimenticabile: ecco gli eventi nel territorio udinese, a partire da Nimis il 23 giugno.

Sono 35 le tappe delle Notti del vino in Friuli Venezia Giulia, di cui 12 nell'ex provincia di Udine: obiettivo conoscere la tradizione enologica e i suoi protagonisti, di ieri e oggi, in regione. Ecco l'elenco degli appuntamenti nel territorio udinese. Nimis – 23 giugno Il Comune di Nimis. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Sabato 14 giugno 2025 "Dal Livenza al Collio" serata degustazione sullo storico Ponte vecchio di Meduna di Livenza (in caso di maltempo alla sede delle Associazioni in via V. Emanuele 2) Una imperdibile serata di cibo e vino dei territori di Veneto e Friuli Ve Vai su Facebook

A Sequals torna “Le Notti del Vino”: degustazioni “proibite” e musica il 4 luglio - SEQUALS (PN) – Venerdì 4 luglio 2025, al Centro Cumignan di Solimbergo, torna l’appuntamento con Le Notti del Vino, manifestazione enoica estiva che coinvolge le Città del Vino del Friuli Venezia Giul ... Lo riporta nordest24.it

A Grado e San Daniele l'appuntamento con Calici di stelle - Arriva a Grado e a San Daniele del Friuli l'evento estivo dedicato alle degustazioni di vini e prodotti regionali "Calici di Stelle", promosso da Movimento turismo del vino Fvg. Secondo ansa.it