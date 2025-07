La legionella trovata nelle case | un anziano dimesso sei ricoverati E Mm clora l’acqua in dieci palazzi

La scoperta di Legionella nelle case di un complesso residenziale di Milano mette in evidenza la gravità del problema, soprattutto per gli anziani più vulnerabili. Dopo il ricovero di un cittadino e le analisi che confermano la presenza del batterio, le autorità intervengono con misure di sicurezza come la clorazione dell’acqua in dieci palazzi. La salute pubblica è a rischio: è fondamentale agire prontamente per tutelare i residenti e prevenire ulteriori contagi.

Milano, 11 luglio 2025 – I primi risultati delle analisi condotte sul focolaio di legionella rilevato nel complesso di edilizia residenziale pubblica di via Rizzoli 77-87 a Milano sembrano confermare la presenza di tracce del batterio in alcune delle abitazioni testate. “I primi esiti parziali dei campioni prelevati dall’ Ats della Città metropolitana di Milano n elle abitazioni - si legge nell’ultimo aggiornamento pubblicato dall’Agenzia di tutela della salute - confermano la positività per legionella nelle abitazioni dei casi indagate e la positività di alcune abitazioni di controllo indagate”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La legionella trovata nelle case: un anziano dimesso, sei ricoverati. E Mm clora l’acqua in dieci palazzi

In questa notizia si parla di: legionella - trovata - case - anziano

Forte dei Marmi, turista muore per legionella: hotel condannato Vai su Facebook

Legionella nelle case MM di via Rizzoli: un inquilino è morto, tre sono ricoverati. Nello stesso complesso scattò l'allarme nel 2017; Legionella nelle case popolari a Milano, un'inquilina: Mio maritò morì nel 2017, torna l'incubo; Legionella al quartiere Tessera di Cesano, al via le misure precauzionali: attenzione ad anziani e disabili.

Milano, nove casi di legionella tra inquilini delle case popolari di via Rizzoli: sei ricoverati, morto un anziano - È il bilancio aggiornato di un focolaio di legionella scoppiato nel complesso di edilizia ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Legionella in via Rizzoli, il focolaio sale a 9 casi. Due nuovi contagiati, sintomi oltre 7 giorni fa - Anche questi residenti si sono infettati prima della sanificazione dell’impianto ... Riporta msn.com