Buskers Festival Ferrara si torna in centro | la carica dei 300 artisti

Ferrara si accende di magia e colori con il ritorno del Buskers Festival, un’esplosione di creatività che coinvolge oltre 300 artisti provenienti da 19 nazioni, tra cui per la prima volta Taiwan. Un mix di talenti under 35 e veterani che anima il centro storico, portando musica, teatro e spettacoli in una straordinaria carica di energia. La città si prepara ad accogliere questa festa di arte e passione, pronta a sorprendere e incantare ogni visitatore.

Ferrara, 11 luglio 2025 – Oltre 90 gruppi, 259 artisti, di questi 121 sono under 35. Le nazionalità da cui provengono sono 19. Nell’elenco Australia, Canada, Corea del Sud, Russia, Giappone. E per la prima volta c’è Taiwan. Sono i numeri del Ferrara buskers festival, li elenca Rebecca Bottoni, presidente della manifestazione. Ha un foglio davanti, legge: “Ci sono nuovi paesi, siamo arrivati anche in Asia”. I numeri già. E il cuore. Si commuove, come parlasse di una sua creatura. “ Il buskers festival abbraccia la città, aiutateci a farlo vivere ”. Ad un’estremità del tavolo il padre, Stefano Bottoni, una giacca colorata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Buskers Festival Ferrara, si torna in centro: la carica dei 300 artisti

