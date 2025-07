L’analisi di Goffredo Bettini Pd | La sinistra guardi oltre se stessa Schlein è stata bravissima la sostengo molto più oggi rispetto al congresso

Goffredo Bettini, figura chiave della sinistra italiana, propone un'analisi strategica che guarda oltre le divisioni tradizionali. Dal campo largo alla tenda riformista, ogni strada mira a contrastare l'avanzata di Meloni e della destra. Con la sua lunga esperienza, Bettini disegna uno schema complessivo che unisce sostenibilità e innovazione, puntando a ricostruire un fronte unitario capace di rilanciare i valori progressisti in un panorama politico sempre più complesso. È lo schema che...

Roma, 11 luglio 2025 –  Dal campo largo alla tenda riformista: sono tutte strade da lei individuate per contrastare Meloni e la destra. Proviamo a delineare lo schema complessivo? Goffredo Bettini è da decenni il guru-regista di tanti leader di oggi e di ieri della sinistra ex comunista e non solo. Ha sempre avuto anche il ruolo di pontiere interessato verso tutto quello che si muove nell'area del centro, cattolico e laico. "È lo schema che perseguo da sempre – esordisce, del resto, in questa conversazione –. Il campo largo progressista deve mettere assieme culture e sensibilità diverse. Deve conquistare e rendere protagonisti anche coloro che non si sentono di sinistra, ma semplicemente democratici, liberali, repubblicani, impegnati civilmente.