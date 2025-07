Vasco Rossi, le cartoline da ‘Zoccaland’ diventano virali.

Vasco Rossi torna a conquistare i cuori dei suoi fan con le sue "cartoline da Zoccaland", trasformando ogni suo post in un vero e proprio evento virale. Le sue parole, condivise sui social, generano migliaia di like e un entusiasmo senza precedenti, dimostrando che il Kom è ancora il re incontrastato della musica e della scena social italiana. E questa passione travolgente continua a crescere, portando sempre più fan a riempire Zocca di emozioni e ricordi.

Zocca (Modena), 11 luglio 2025 – Appena Vasco pubblica una foto o un testo sui social iniziano a piovere molti like destinati a moltiplicarsi fino a diventare migliaia. Soltanto ‘ Cartoline da Zoccaland - Siamo le teste di Zocca ’ appena pubblicata un paio di giorni fa ha superato 27 mila ‘Mi piace’. E questa moltiplicazione succede anche con il numero dei fan che raggiungono il Paesello quando il Kom è su in vacanza, come ora. Lo scorso fine settimana, lungo la strada dove si trova la sua casa, si era formato un muro incredibile di fan, fenomeno che si è ripetuto la domenica e si prevede sarà così fino ad agosto quando andrà a godersi un poco di mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it