Villaggio olimpico c’è l’intesa | studentato in quattro mesi

Milano si prepara a una trasformazione storica: il villaggio olimpico di Porta Romana diventerà un moderno studentato in soli quattro mesi, offrendo 1.700 posti letto agli universitari. Un’operazione senza precedenti in Italia, che dimostra come la rapidità possa unire efficienza e innovazione nel recupero delle strutture olimpiche. Con questa iniziativa, Milano conferma il suo impegno a creare un futuro più sostenibile e funzionale.

Milano, 11 luglio 2025 – Per trasformare il v illaggio olimpico nell’ex scalo Porta Romana in studentato potrebbero bastare quattro mesi, una volta terminati i Giochi invernali del 2026, mettendo così a disposizione 1.700 posti letto per universitari. Sarà, è l’auspicio, “la conversione più rapida di una struttura olimpica in Italia e una delle più veloci nella storia dei giochi”. I tempi sono uno dei punti al centro di un accordo firmato ieri da Coima e dalla Fondazione Milano-Cortina. Un’intesa che prevede l’aumento dei posti letto per gli atleti (300 in più rispetto ai 1400 originariamente previsti), la consegna a Milano Cortina di stanze già arredate e l’utilizzo dei 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villaggio olimpico, c’è l’intesa: studentato in quattro mesi

