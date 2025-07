A Gaza via libera dell' Onu per l' ingresso di carburante | è la prima volta in 130 giorni

Dopo 130 giorni di blocco, l’ONU approva l’ingresso di carburante a Gaza, portando un barlume di speranza. Tuttavia, i raid israeliani continuano a mietere vittime, tra cui donne e bambini. In un contesto così complesso, Netanyahu apre alla possibilità di una tregua, lasciando intravedere una luce in fondo al tunnel. La pace resta un obiettivo ancora lontano, ma ogni passo verso la soluzione è fondamentale per il futuro della regione.

Nuovi raid israeliani a Gaza, almeno 24 morti: anche donne e bambini. Netanyahu: "Buone probabilità di una tregua".

