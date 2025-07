Ursula von der Leyen come Giulio Andreotti | nella crisi globale la Ue si scopre politica e anche un po’ italiana

Roma, 11 luglio 2025 - Ursula von der Leyen forse non lo sa, ma sta assumendo il ruolo di Giulio Andreotti nella scena europea. Con astuzia e determinazione, l’UE si è riscoperta più politica e meno burocratica, sfidando i vecchi schemi istituzionali. È un momento storico: la “politica dei due forni” ha portato a una svolta cruciale, dimostrando che anche in Europa, come in Italia, la diplomazia sottile può cambiare le sorti di un continente.

Roma, 11 luglio 2025 - Ursula von der Leyen forse non lo sa, ma è diventata un po’ la versione europea di Giulio Andreotti. E ha ottenuto, chissà quanto volutamente, un risultato a suo modo storico: finalmente l’Unione europea si è svestita del proverbiale grigiore istituzionale ed è diventata molto più politica. E il tutto grazie a una delle operazioni più andreottiane di sempre: la “politica dei due forni“. Un po’ con la sinistra (cioè: i socialisti), un po’ con la destra (cioè: i conservatori). Tenendosi le mani libere, accontentando tutti e quindi di conseguenza scontentando tutti, la Commissione Ursula bis ha portato anche nelle stanze europee il gusto del retroscena politico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ursula von der Leyen come Giulio Andreotti: nella crisi globale la Ue si scopre politica e anche un po’ italiana

In questa notizia si parla di: politica - leyen - giulio - andreotti

Pfizergate, von der Leyen ha cancellato sms con Bourla su vaccini Covid Pfizer, secretato contratti di acquisto e l'ha fatta franca: nessuna conseguenza, né legale né politica - Il caso pfizergate, che coinvolge von der Leyen e Bourla, solleva gravi interrogativi su trasparenza e responsabilità nella gestione dei vaccini COVID-19.

Il parlamento Ue vota la sfiducia a von Der Leyen il 10 luglio : la destra vuole cacciarla per lo scandalo Pfizergate . Vai su Facebook

Unione europea, avanti a destra; Von der Leyen sempre più a destra. Una proposta europeista per fermare la deriva; Commissione UE, quale futuro per Von der Leyen?.

Andreotti, l'amico dei Pontefici - la Repubblica - Andreotti, l'amico dei Pontefici di PAOLO RODARI Da Pio XII a Benedetto XVI, il rapporto con il Vaticano e i Papi decisivo nella storia privata e politica del Divo. Come scrive repubblica.it

Giulio Andreotti è morto. Le reazioni alla scomparsa del “Divo” - Il senatore a vita si è spento a Roma all'età di 94 anni. Secondo fanpage.it