Peste suina danni per 39 milioni L’allerta resta alta | Cinghiali da tenere monitorati

La peste suina africana continua a minacciare il nostro territorio, con danni stimati a 39 milioni di euro e 170 aziende colpite. L’allerta resta alta, soprattutto per i cinghiali da monitorare attentamente, per evitare una recrudescenza del virus. In Regione Lombardia, l’assessore Bedusch ha sottolineato come gli allevamenti siano stati ripuliti dall’infezione dall’ottobre 2024, ma la vigilanza deve rimanere vigile per tutelare il settore e la salute pubblica.

Pavia, 11 luglio 2025 – I danni ammontano a trentanove milioni, 170 le aziende colpite: è stato un flagello la peste suina africana. Il punto sulla situazione è stato fatto in Commissione agricoltura in Regione dove l’assessore all’agricoltura Alessandro Bedusch i ha ricordato come la psa sia assente dagli allevamenti suinicoli lombardi dall’ottobre del 2024. “Lo scorso anno – ha spiegato Beduschi – la Regione ha affrontato l’emergenza con tempestivitĂ e in linea con le normative nazionali ed europee”. Un successo che non consente però alcun rilassamento. “Siamo nel pieno della stagione agricola – ha aggiunto – e il rischio di diffusion e resta elevato per via dell’intensificarsi dei movimenti nei campi, dove il virus può essere veicolato dalle carcasse infette di cinghiale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Peste suina, danni per 39 milioni. L’allerta resta alta: “Cinghiali da tenere monitorati”

