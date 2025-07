Ospita il progresso della Svizzera in modo drammatico mentre la Norvegia attraversa

Il panorama sportivo europeo si accende di colpi di scena epici: mentre la Svizzera affronta un finale di partita carico di suspense, ospitando il progresso in un momento di pura tensione, la Norvegia attraversa una fase di incertezza e sfide. La competizione è un palcoscenico in cui sogni e ambizioni si scontrano, e ogni secondo può cambiare le sorti di una nazione. È un appuntamento con la storia che nessuno vuole perdere.

2025-07-10 23:57:00 Il web non parla d’altro: Euro 2025 Women 2025 Host Svizzera aveva bisogno di un pareggio di 92 minuti per garantire la progressione delle fasi a eliminazione diretta a seguito di un drammatico ultimo 15 minuti contro la Finlandia nel gruppo A. Un punto era tutto ciò che era necessario per gli svizzeri di superare come classificato di gruppo, mentre tutti e tre erano necessari affinché la Finlandia si qualificasse per i quarti di finale. Dopo un primo 75 minuti piuttosto senza incidenti, il gioco è nato nella vita con un quarto d’ora rimanendo quando una sfida erutta nella scatola di Viola Calligaris ha dato alla Finlandia la possibilità di prendere il comando dal posto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com