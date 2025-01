Ilrestodelcarlino.it - ’Capitolo Due’: "La dolorosa gioia di vivere"

Una New York di fine anni Settanta dove tutto è intriso di malinconia e umorismo, e quest’ultimo non è solo una difesa contro la prima, anzi talvolta la sottolinea e con leggerezza lascia gli spettatori sguarniti di fronte alla loro caducità. Questo è il fulcro di ‘Capitolodi Neil Simon, che andrà in scena, da stasera alle 21 a domenica, al teatro Storchi di Modena, con la regia, la traduzione e l’adattamento di Massimiliano Civica, nella produzione del teatro Metastasio di Prato. Sul palco Maria Vittoria Argenti, Ilaria Martinelli, Aldo Ottobrino e Francesco Rotelli. Civica, questo spettacolo rappresenta un ritorno in scena della commedia dell’arte? "Parto da questo testo bellissimo, uno dei titoli meno frequentati di Neil Simon (‘La strana coppia’, ‘A piedi nudi nel parco’) che rappresenta un punto di svolta nella sua carriera: per la prima volta, infatti, Simon, prende le mosse da unaesperienza personale, la perdita della moglie, e sceglie la commedia come forma per raccontare storie in cui i protagonisti dicono e fanno cose buffe in contrasto con la tristezza che provano.