In percentuale, è il numero di studenti che l’anno scorso sono riusciti a diplomarsi con “100“ al liceo. Solo il 3,9% del totale, invece, ha ottenuto persino la lode. A dirlo sono i dati del ministero dell’Istruzione e del Merito relativi agli esiti degli scrutini e degli esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024. Più bassi i voti ai professionali e ai tecnici dove la ‘lode’ è stata assegnata rispettivamente all’1,5% e allo 0,6% degli studenti. Guardando, invece, alla diffusione geografica, in cima alla classifica delle regioni con più “lode“ troviamo la Campania, dove ne sono state assegnate ben 2623, seguita dalla Sicilia (1810) e Puglia (1720). In Lombardia, Trentino, Veneto i maturati con 100 e lode sono stati poco più dell’1%.