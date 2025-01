.com - Zanzibar: un paradiso esotico per ogni viaggiatore approfittando dei ponti d’oro del 2025

Iloffre un’opportunità imperdibile per pianificare una vacanza a, grazie aiche permettono di sfruttare al meglio le ferie e i giorni festivi. Con una serie di combinazioni strategiche di festività e ferie, è possibile organizzare un lungo e soddisfacente periodo di vacanza, senza dover sacrificare troppo tempo al lavoro.Il primo super ponte dell’anno si presenta in occasione della Pasqua, che quest’anno cade domenica 20 aprile. Con il lunedì di Pasquetta (21 aprile) e la vicinanza della Festa della Liberazione del 25 aprile, che cade di venerdì, si potrà creare un ponte di sette giorni, semplicemente prendendo 3 giorni di ferie. Questa è l’occasione ideale per una pausa lunga e rilassante in una destinazione esotica come, una perla nascosta dell’Oceano Indiano, sta rapidamente guadagnando fama per le sue spiagge bianche incorniciate da palme.