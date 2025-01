Agi.it - Santanchè: "Sono una donna di partito se Meloni mi chiedesse di dimettermi io non avrei dubbi"

AGI - In Fratelli d'Italia più di un 'big' allargando le braccia sussurra che la vicenda Almasri, con l'avviso di garanzia ricevuto da Giorgia, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, rischia di avere l'effetto di 'blindare' la posizione di Daniela, rinviata a giudizio per falso in bilancio. Si prefigura un nuovo braccio di ferro tra la maggioranza e la magistratura e far 'dimettere' la responsabile del Turismo sarebbe, questa la tesi di chi propende che non ci saranno novità a breve, un cedimento alle pressioni arrivate dall'opposizione e una mossa non 'garantista'. Male stesse fonti a sottolineare come la vicenda legata alla ministra del Turismo non abbia solo una connotazione giudiziaria, ma di opportunità politica. E dunque nel medio periodo non è escluso alcuno scenario.