Dayitalianews.com - Ritrovato un cadavere in un appartamento a Perugia, potrebbe essere quello di Andrea Prospero scomparso da giorni

Leggi su Dayitalianews.com

Macabro ritrovamento in unnon distante dal centro storico: ildi un giovane. Si teme che si tratti di, giovane studente universitarioda qualche giorno da.Il ritrovamento delDa quanto trapelato finora sembra che l’fosse stato preso in affitto tramite una società di affitti brevi e, dopo la segnalazione del, sono giunti sul posto le forze dell’ordine, il procuratore capo diRaffaele Cantone e l’aggiunto Giuseppe Petrazzini.Gli inquirenti sospettano che ilsia di, che aveva fatto perdere le sue tracce da venerdì 24 gennaio, quando aveva appuntamento alle 13:45 con la sorella gemella Anna con la quale avrebbe dovuto pranzare a mensa. Tuttavia il giovane non si è presentato all’appuntamento e l’ultimo contatto risale alle 12:30, quando lui ha scritto un messaggio alla sorella restando online fino alle 14:00.