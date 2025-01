Lapresse.it - Paolini al Quirinale: “Voglio continuare a giocare con gioia”

Leggi su Lapresse.it

“Alcon Mattarella? Ero molto emozionata come poche volte. Non capita tutti i giorni di essere ale parlare davanti al presidente a nome di tutte le nostre squadre. È stato un momento carico di emozione che ricorderò per tanto tempo“. Così Jasmine, intercettata all’esterno delin occasione della cerimonia in onore del 2024 dei tennisti italiani con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Gli obiettivi per la prossima stagione sono quelli di migliorare un pochino e aggiungere cose al mio gioco. Di, però, a divertirmi ea tennis con la stessa“, afferma la campionessa italiana, che pur essendo “nel mindset che sarà difficile ripetere l’annata dello scorso anno”, è consapevole che quest’anno c’è da “scrivere una nuova storia”.