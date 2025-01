Unlimitednews.it - Open Fiber completa il piano banda ultra larga in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE (ITALPRESS) –, Infratel Italia e la Regione Autonomahanno annunciato ilmento del(BUL) nella Regione, che ha visto la copertura in fibra ottica FTTH (To The Home) di 181 piccoli comuni. IlBUL, promosso dal MIMIT e gestito da Infratel Italia, prevede la realizzazione di un’infrastruttura ain oltre 6000 comuni italiani delle aree bianche, ossia borghi e piccoli centri sprovvisti di connettivitàveloce. L’infrastruttura, che rimane di proprietà dello Stato, è realizzata e gestita in concessione da, che si è aggiudicata i bandi pubblici indetti da Infratel. La rete in fibra ottica FTTH (To The Home, fibra fino a casa) è l’unica tecnologia attualmente disponibile in grado di raggiungere e superare la velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo e coniuga la migliore fruizione dei servizi digitali alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico (circa del 60% rispetto a una rete in rame).