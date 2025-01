Lanazione.it - Morì dopo lo scippo. Sette anni al rapinatore

Leggi su Lanazione.it

È arrivata la stangata:per omicidio preterintenzionale per Marco Bruschi, il 37enne che il maggio scorso scippò un’anziana scaraventandola a terra. Giuseppina Capponiun mese di agonia. L’uomo si trova al carcere di Arezzo dal giugno scorso ma adesso l’avvocato difensore ha depositato in tribunale il documento che attesta lo stato di tossicodipendenza del suo assistito. L’obiettivo è quello di trasferire Bruschi in comunità, per scontare la sua pena. La decisione del tribunale di Arezzo è arrivata ieri in camera di consiglio dalla giudice per l’udienza preliminare Giulia Soldini. Il procedimento si è svolto a porte chiuse visto che l’imputato aveva optato per il rito abbreviato insieme al suo legale Alessandro Betti così da ottenere lo sconto di pena di un terzo in caso di condanna.