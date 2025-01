Anteprima24.it - Istituto ‘Alberti’: un pieno di partecipazione degli studenti per la ‘Giornata della Memoria’

Tempo di lettura: 2 minutiUn impegno massimale da parte del Comitato studentesco dell’Alberti che ha coinvolto glidelle quattro sedi: Via Tiengo, Via Calandra, Via delle Poste e San Giorgio del Sannio.Tutti insieme per ricordare una macchia nella storia che ha coinvolto tantissimi innocenti. E allora serviva dare un segnale che potesse aiutare a mantenere il ricordo sempre fresco e a non dimenticare.“Tanti ragazzi hanno preso parte – questo il commento di Andrea Luongo, rappresentante del comitato insieme Luigi Ziccardi, Matto Cavazza e Roberta Del Bene – e questa cosa ci ha dato grande soddisfazione perchè significa che il messaggio è stato colto da tutti. Un momento fondamentale per ricordare le vittime dell’Olocausto e riflettere sulle lezioni del passato. Esprimiamo la nostra profonda gratitudine a tutti coloro che condividono le loro storie e le loro esperienze, mantenendo viva la memoria di quegli eventi terribili.