"Il mio Argante, un vero camaleonte"

È unalquanto camaleontico quello interpretato da Tindaro Granata in ‘Il malato immaginario’ di Molière, per la regia di Andrea Chiodi, che va in scena oggi e domani, alle 21, al teatro Goldoni di Bagnacavallo (biglietti da 18 a 28 euro,nfo 0545 64330). Si tratta del terzo allestimento dedicato ai classici per l’attore siciliano e il regista, di nuovo assieme dopo ‘La locandiera’ di Goldoni e ‘La bisbetica domata’ di Shakespeare. Co-protagonista dello spettacolo è Lucia Lavia che, insieme agli altri interpreti della pièce, parteciperà al tradizionale ‘Incontro con gli artisti’domani alle 18, al Ridotto del teatro. Granata, lei è tra i più giovani attori italiani nel ruolo didopo Romolo Valli, Turri Ferro e Gioele Dix, che però avevano già superato i 50 anni. Come ha accolto questa eredità? "Con grande umiltà e gioia.